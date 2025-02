Tagasi 12.02.25, 23:01 Chevron koondab 15-20% ülemaailmsest tööjõust USA energiaettevõte Chevron teatas kolmapäeval, et viib 2026.aasta lõpuks läbi märkimisväärselt suure koondamise, mille eesmärgiks on äritegevuse lihtsustamine ning kulude kärpimine, vahendas Reuters.

USA naftatootja Chevron kavatseb koondada kuni 8000 töötajat. Foto: Reuters/Scanpix

USA suuruselt teine naftatootja on seisnud silmitsi tootmisprobleemidega, sealhulgas kulude ületamise ja viivitustega suures Kasahstani naftavälja projektis. Selle 53 miljardi dollari suuruse tehinguga, millega omandatakse naftatootja Hess ja püütakse jalad alla saada Guajaana tulusal naftaväljal, on palju ebaselgust. Nimelt toimub kohtulahing suurema rivaali Exxon Mobiliga, kes on oma tootmist agressiivsemalt laiendanud.