Tagasi ST 23.01.25, 09:00 Donald Trumpi naasmisest võivad kasu lõigata mitmed aktsiad Valimistega seotud ebakindluse möödumine koos optimismiga ärisõbraliku lähenemisviisi suhtes USA uue administratsiooni ametiajal on suurendanud investorite usaldust ja aidanud kaasa aktsiaturu tõusule. Kuna Donald Trump on praeguseks Ovaalkabinetti naasnud, võib tema eeldatav majanduspoliitika avaldada erinevatele sektoritele märkimisväärset mõju.

Trumpi administratsioon, mida tuntakse juba tema eelmisest ametiajast dereguleerimise, „ America First“ kaubanduspoliitika ja kodumaise energiatootmise soosimise poolest, on tõenäoliselt kasulik sellistele sektoritele nagu töötlev tööstus, energeetika ja infrastruktuur. Kuid arvestades digitaalsete varade kasvavat tähtsust ülemaailmses rahanduses võivad seekord suuremat tähelepanu pälvida ka krüptorahaga seotud aktsiad. Freedom24 analüütikud on välja valinud USA ja Euroopa aktsiad ning krüptorahaga seotud ettevõtted, mis võivad antud keskkonnas areneda.

USA aktsiad, millele tasub tähelepanu pöörata

1. General Motors (GM)

USA autogigant lõikab kasu Trumpi protektsionistlikust kaubanduspoliitikast ja rõhuasetusest tootmisele USA-s. GM-i sisenemine elektrisõidukite (EV) turule on kooskõlas laiemate suundumustega, samas kui kodumaine tootmine võib kaitsta ettevõtet importautode tollimaksude eest.

2. Intel Corporation (INTC)

Kuna USA püüab suurendada oma pooljuhtide tootmisvõimsust, võib Intel saada kasu Trumpi poliitikast, mis soodustab tehnoloogilist isemajandamist. CHIPS-i seaduse alusel antavate valitsuse toetustega on Intelil hea strateegiline positsioon, et rahuldada kodumaist ja ülemaailmset nõudlust.

3. Nucor Corporation (NUE)

USA juhtiv terasetootja Nucor saab tõenäoliselt kasu imporditud terase tollimaksudest ja taristuinvesteeringute initsiatiividest. Trumpi USA-s toodetud materjale eelistav poliitika tugevdab veelgi Nucori konkurentsieelist ehitus- ja tööstussektoris.

4. Chevron Corporation (CVX)

Energiasõltumatus on Trumpi poliitika nurgakivi. Suure kodumaise tootmisvõimsusega Chevron suudab areneda keskkonnas, mis soodustab naftapuurimise laiendamist ja fossiilkütustele kehtivate piirangute vähendamist. Suurem toetus traditsioonilistele energiaallikatele võib suurendada ettevõtete nagu Chevron kasumlikkust.

5. Tesla, Inc. (TSLA)

Tesla on pärast valimisi kogenud muljetavaldavat kasvu, osaliselt tänu tegevjuhi Elon Muski tihedatele sidemetele Donald Trumpiga, mis mängisid rolli selles, et Tesla aktsia jõudis detsembris kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Tesla tegevjuhist Elon Muskist sai Trumpi presidendikampaania silmapaistev toetaja ning ta on pärast seda valitud äsjaloodud valitsusvälise organisatsiooni Department of Government Efficiency (DOGE) kaasesimeheks. Muski kaasamine Trumpi siseringi pole mitte ainult tugevdanud tema globaalset mõju, vaid on tugevdanud ka investorite usaldust Tesla vastu. Paljud spekuleerivad nüüd, et ettevõte võib kasu lõigata soodsast poliitikast või uue administratsiooni toetusest.

Huvipakkuvad krüptorahaga seotud aktsiad

1. Coinbase Global, Inc. (COIN)

Trump ütles oma kampaanias, et kavatseb teha USA-st krüptovaluutade maailma keskuse ning loob riikliku bitcoini reservi. Coinbase’i kasvuväljavaated võivad Trumpi administratsiooni ajal paraneda, kui poliitika pakub krüptovaluutadele etteaimatavamat regulatiivset raamistikku. USA suurima börsina võib Coinbase turu arenedes meelitada ligi nii jae- kui ka institutsionaalseid investoreid.

2. Block, Inc. (SQ)

Block (endine Square), mis pakub oma Cash Appi kaudu krüptovaluutadega seotud teenuseid, võib saada kasu krüptovaluutade kasvavast massilisest kasutuselevõtust. Keskendudes digitaalsetele valuutadele juurdepääsu demokratiseerimisele, on Blockil hea positsioon fintech- ja krüptoruumide kasvu püüdmiseks.

3. MicroStrategy Incorporated (MSTR)

MicroStrategy, mis on tuntud oma märkimisväärsete bitcoini varade poolest, võib kogeda aktsionäride väärtuse olulist kasvu, kui Trumpi administratsioon võtab krüptovaluutade suhtes neutraalse või toetava hoiaku. Igasugune bitcoini väärtuse tõus tugevdaks otseselt MicroStrategy bilanssi ja aktsiate tootlust.

4. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Kuna Trumpi ametisseastumine võib kaasa tuua krüptorahasõbralikuma regulatiivse keskkonna, võib IBIT kasu saada investorite suurenenud usaldusest ja krüptovaluutaturul osalemisest. Kuna meeleolud paranevad ja ostuhuvi kasvab, võib IBIT-i investeerimine anda märkimisväärset tulu.

EL-i aktsiad, mida jälgida

1. Siemens AG (SIEGY)

Siemens võib kasu saada USA taristuinvesteeringute algatustest. Trumpi keskendumine kriitilise infrastruktuuri moderniseerimisele langeb kokku Siemensi teadmiste ning kogemustega tööstusautomaatika, energiatõhususe tehnoloogiate ja transpordisüsteemide vallas.

2. TotalEnergies SE (TTE)

TotalEnergies, mis on tugev maagaasi ja taastuvenergeetika valdkondades, võib saada kasu USA ja Euroopa vahelise energiakaubanduse suurenemisest. Trumpi administratsiooni keskendumine veeldatud maagaasi ekspordile võib luua TotalEnergiesile võimalusi laiendada oma kohalolekut ülemaailmsetel energiaturgudel.

3. SAP SE (SAP)

Euroopa juhtiv äritarkvaraettevõte SAP võib lõigata kasu kasvavast nõudlusest tarneahelate optimeerimise ja digitaalse infrastruktuuri järele USA-s, mis on kooskõlas Trumpi infrastruktuuri prioriteetidega.

Kokkuvõtteks

Donald Trumpi ametisseastumine võib maailma turge ümber kujundada, pakkudes USA ja Euroopa ettevõtetele võimalusi, mis on kooskõlas Trumpi poliitilise agendaga. Alates traditsioonilistest sektoritest, nagu tööstus ja energeetika, kuni arenevate valdkondadeni, nagu krüptovaluutad, on kujuneval majandusmaastikul selged võitjad. Aktsiad, nagu Coinbase, Block ja MicroStrategy, võivad sõita krüptovaluutade kasutuselevõtu laineharjal, kui regulatiivne selgus paraneb, samas kui väljakujunenud hiiglased, nagu General Motors, Chevron ja Nucor võivad saada kasu taristuinvesteeringutest ja protektsionistlikust poliitikast.