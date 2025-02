“Madalhooaja kahjum on ootuspärane ja kasum tehakse teisest kvartalist edasi. Ausalt öeldes 6 senti eelmise aasta eest on väga hea dividend ja see peegeldab seda, et tulevikus, kui majandus Eestis ja sihtriikides paraneb ja veetakse rohkem töölisi, turiste ning kaupa, on oodata suuremat dividendi,” ütles Majuri . 6sendine dividend tähendaks Majurile üle 200 000eurost omanikutulu.