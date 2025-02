Tagasi 05.02.25, 10:40 Sekspoe omanik ostab ühel tingimusel Tallinki aktsiaid juurde Hotlipsi erootikapoodide ja jõusaalide äriga tegeleva HC Pro juht ja omanik Timo Juhani Majuri jõudis tänavu investorite TOPi esisaja hulka tänu suurele positsioonile Tallinkis.

Investor ja ettevõtja Timo Juhani Majuri endale kuuluvas jõusaalis. Foto: Andras Kralla

Majuri kogus eelmisel aastal Tallinki aktsiate eest 200 000 eurot dividendi ning tänavugi paneb ta oma edasise investeerimisplaani paika omanikutulu jaotamise pealt. Kui Tallink dividende jaotab, ostaks Majuri tänavu 3–4 korda aktsiaid juurde. Tavaliselt soetab ta korraga 30 000 kuni 50 000 aktsiat.

Intervjuus rääkis Majuri, millal ja miks ta Tallinki aktsiaid ostis ja miks ta ei ole investeerinud Tallinki emafirmasse Infortari ega ühtegi teise börsifirmasse.

Samuti avas Majuri Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas proovib Hotlips erootikapoodide kuvandit muuta. “Keldripoodides on see probleem, et kui lähed, siis teisi pole tavaliselt, kaubad on müüja selja taga. Hästi ebamugav on hakata sealt küsima mingit anaaltappi või muud. Sa kardad, et keegi on selja taga, varsti sul on nukk käes ja tuttav vaatab ukselt, et mis toimub,” kirjeldas ta vanamoodsate sekspoodide probleemi.

Juttu tuli ka sellest, kuidas läheb Majuril Kohtla-Järvele fitnesskeskuse rajamine ja kui palju eestlased koduse jõusaali ehitamise peale kulutavad.

Küsis Ireene Kilusk.