Tagasi 14.03.25, 13:26 Uued indeksisse saabujad panid kulmu üllatusest kerkima S&P indeksite muutumine märtsi alguses meelitas kauplejaid uute tulijate hinnaliikumisele panustama, kuid andis ka mitu üllatavat investeerimisvihjet, sest mõnest ettevõttest polnud ma kuulnudki.

Aktsia lisandumine suurtesse indeksisse või sealt väljaviskamine on aktsia hinnale analüütikute hinnangul lühiajalise mõjuga. Foto: AFP/Scanpix

S&P 500 indeks kajastab 500 USA suurimat börsiettevõtet. Aga see ei ole päris matemaatiline, et võetakse ühel heal kuupäeval 500 suurima turuväärtusega firmat ning need on indeksis sees ja teised väljas.