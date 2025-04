Tagasi 08.04.25, 16:34 Viljar Arakas: ärikinnisvara laene jagatakse nüüd oluliselt lahkemalt Rootsi ärikinnisvara tehinguturg jõudis mahult mullu üle 10 miljardi euro piiri ning see tähistab elavnemist, mis on ka siinseid rahastustingimusi parandanud, rääkis fondijuht Viljar Arakas EfTEN Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul.

Rootsi ärikinnisvaraturu elavnemine on ka siia paremad laenutingimused toonud, rääkis EfTEN Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul fondijuht Viljar Arakas. Foto: Liis Treimann

“Kui me alustasime meeskonnaga Kristiine tehingu ettevalmistust eelmise aasta mais, siis me iialgi ei oleks uskunud, et me saame sellised finantseerimistingimused nagu me saime. Olukord kogu aeg muutus järjest paremaks,” märkis Arakas.