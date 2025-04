Tagasi 10.04.25, 10:46 Euroopa aktsiaturud avanesid eufoorias USA ja Aasia turgude suure ralli järel on ka Euroopa aktsiaturud avanenud täna võimsa tõusuga.

Nüüd on järg Euroopa aktsiate käes ja ka siinsed turud on päeva alustanud suurima hüppega alates 2020. aastast.

Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendilt Donald Trumpilt tulnud uudis, et paljude riikide puhul lükati tollitariifide tõstmine edasi ning esialgu jäävad kehtima 10% suurused tariifid, mille kehtivusaeg on määratud 90 päevaks, pani nii USA kui ka Aasia turud rallima. Nüüd on järg Euroopa aktsiate käes ning ka siinsed turud on päeva alustanud suurima hüppega alates 2020. aastast.