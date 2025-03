Ettevõtted lõid 1,4miljardise dividendiga maksulaekumise lakke

ST Sisuturundus 15.03.25, 22:24

Sõjaliste kulutuste buum Euroopas on viinud kaitseettevõtted tasemele, kus nende hinnatud väärtus on samaväärne suurte luksuskaupade tootjatega. Kaitsetööstusest, mida on ajalooliselt peetud madala marginaaliga sektoriks, on saanud suure kasvupotentsiaaliga valdkond, kus investorid ostavad aktsiaid kiiremini, kui analüütikud jõuavad oma sihthindu üle vaadata. Freedom24 investeerimisanalüütikud toovad esile, et prognoositava hinna ja kasumi suhte põhjal asub tankitootja Rheinmetall nüüd luksuskaupade turuliidrite LVMH ja Hermèsi vahel.