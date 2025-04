“Donald Trump on pannud küsimärgi alla USA dollari kui reservvaluuta, mida on ehitatud viimased 50‒60 aastat ehitatud,” ütles Mehis Raud Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund”. Varasemate kriiside korral on raha läinud nii USA dollarisse kui ka võlakirjadesse, kuid seekord nii ei ole.