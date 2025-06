Tagasi 20.06.25, 11:33 Grupiefekt börsil: sõber suunab portfelli Meie rahalised otsused ei ole nii kaalutletud, kui me sageli usume. Inimesed meie ümber võivad omada märkimisväärset mõju otsustele, mida me teeme.

Uuringud on näidanud, et sotsiaalne vastastikmõju viib tihti sagedamini aktsiate ostmiseni, kuid mitte tingimata müügini.

Foto: Raul Mee

Investeerimist on kaua peetud numbrimänguks, ratsionaalsete faktide, analüüside ja turutrendide mänguks. Käitumuslikud rahanduse uuringud paljastavad aga korduvalt, et meie rahalised otsused on sageli palju vähem kalkuleeritud, kui me sooviksime. Hiljutine uuring toob välja, et üheks teguriks, mida investorid sageli oma otsustes alahindavad, on sotsiaalsed interaktsioonid.