  • 27.09.25, 09:17

Everaus tõmbab juhatuse laiemaks

Everaus Kinnisvara juhatuses jätkab asutajaliige Janar Muttik, kelle kõrval hakkavad juhatuse liikme ülesandeid täitma ettevõttes arendusjuhina töötav Kaur Kaasikmäe ja finantsjuht Janika Roots.
Everausi asutaja Janar Muttik
  • Everausi asutaja Janar Muttik
  • Foto: Liis Treimann
Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 23.05.25, 14:58
Everausi juht: julged otsused sünnivad siis, kui kõik teised kahtlevad
Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik leiab, et tõelised arenguhüpped sünnivad just keerulisel ajal. “Julged otsused sünnivad siis, kui kõik teised kahtlevad,” ütleb ta, pidades silmas nii infrastruktuuri ehitamist, planeeringuid kui ka uute projektide ettevalmistust hetkel, mil turg on ettevaatlik.
Börsiuudised
  • 30.04.25, 13:57
Börsil debüteeriv Everaus: müük kasvab hoogsalt
Peagi võlakirjad börsile toov Everaus Kinnisvara suurendas tänavu esimeses kvartalis müügitulu pea kaks korda.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.05.25, 13:54
Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele 11% tootlusega võlakirju
Pakkumine lõppenud, tulemused avalikustatakse peatselt
Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele läbi avaliku võlakirjaemissiooni võimalust olla osa kõrge kvaliteediklassiga ettevõtte eduloost. 11%-lise aastase intressimääraga võlakirjaemissiooniga, mis kestab 27. maini, kaasatakse vahendeid ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Ettevõtte hajutatud riskidega arendusportfell, kogenud meeskond ja kõrged standardid on tugevaks aluseks pikaajalisele edule ja loovad väärtust nii koduostjatele kui investoritele.
