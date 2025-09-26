Everaus tõmbab juhatuse laiemaks

Pakkumine lõppenud, tulemused avalikustatakse peatselt
Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele läbi avaliku võlakirjaemissiooni võimalust olla osa kõrge kvaliteediklassiga ettevõtte eduloost. 11%-lise aastase intressimääraga võlakirjaemissiooniga, mis kestab 27. maini, kaasatakse vahendeid ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Ettevõtte hajutatud riskidega arendusportfell, kogenud meeskond ja kõrged standardid on tugevaks aluseks pikaajalisele edule ja loovad väärtust nii koduostjatele kui investoritele.