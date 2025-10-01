Eesti investoreid meelitanud Storent laieneb äriga USAsse

Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Ehitusseadmete rendifirma Storent soovib muuta oma varasemate võlakirjade tingimusi. Muudatused on investorite jaoks ebasoodsad, pakkudes marginaalse preemia eest oluliselt suuremat riski, hindab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Storendi varade väärtuse hindamine ja võlatase on kooskõlas üldlevinud standarditega, kirjutab aktsiaseltsi Storent Holding kaasasutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs vastulauses Äripäeva artiklile.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.