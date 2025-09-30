Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Sajad kliendid rahata jätnud e-poe Reset omanik ja juht sai toonase äri eest prokuratuurilt kelmusekahtlustuse ja varatu ettevõtte pankrot rauges. Nüüd on hakanud tulema tarbijate kaebusi tema järgmise ettevõtte kohta.
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Foto: kuvatõmmis
Ettevõtja Hans Erich Liivik ise kinnitab Äripäevale, et kõik tarbijakaitsesse jõudnud küsimused on jõudnud lahenduseni ning nad on kliendituge parandanud. “Teeme ametiga koostööd ja lahendame juhtumid õigusaktidest lähtudes,“ lubab Liivik.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.