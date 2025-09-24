Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi
Ehitusseadmete rendifirma Storent soovib muuta oma varasemate võlakirjade tingimusi. Muudatused on investorite jaoks ebasoodsad, pakkudes marginaalse preemia eest oluliselt suuremat riski, hindab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Investeerimisfestivalil võlakirjaturu teemal arutlenud osalejate sõnul on kohalik võlakirjaturg praegu tõusuteel. See avab head võimalused kõigile osalejatele, kuid samas suurenevad ka maksejõuetuse ja muude ebameeldivate üllatuste tekke risk ning tõenäosus.
