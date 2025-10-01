Äripäev
  • OMX Baltic0,66%291,24
  • OMX Riga−0,34%908,59
  • OMX Tallinn0,52%1 933,39
  • OMX Vilnius0,38%1 242,02
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,71%9 416,62
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • 01.10.25, 12:10

Verston Eesti sai juhatusse uue liikme

Tee-ehitusfirma Verstoni personalijuht Estel Pukk täidab alates 1. oktoobrist ka juhatuse liikme rolli Verston Eestis.
Verston Eesti juhatus vasakult: Erkko Saluste, Tarvi Kliimask, Jarmo Liiver, Ragnar Kangro, Estel Pukk.
  • Verston Eesti juhatus vasakult: Erkko Saluste, Tarvi Kliimask, Jarmo Liiver, Ragnar Kangro, Estel Pukk.
Saated
  • 14.07.25, 11:37
Veskimäe Verstoni uuest juhist: las teeb asju nii, nagu heaks arvab
"Ma arvan, et praegu on täpselt õige hetk anda Verston Eesti juhtimine järgmisele juhile üle," rääkis Verston Groupi juht Veiko Veskimäe.
Uudised
  • 08.07.25, 09:40
Veiko Veskimäe taandub Verston Eesti juhtimisest
Taristuehitaja Verston Eesti juhatuse esimehena asub tööle senine finantsjuht Jarmo Liiver. Senine juht Veiko Veskimäe keskendub edaspidi emaettevõtte Verston Grupi juhtimisele ning välisturgudele laienemisele.
Saated
  • 06.05.25, 16:00
Tippjuht jättis töö pealinnas ja läks saarele pereäri üle võtma: raske otsus, mida ei kahetse
Tõusva tee-ehituse ettevõtte äriarenduse juht läks Hiiumaale pere bussifirmat juhtima, sest isa tegi talle pakkumise, millest rääkis kaks aastat jutti.
Uudised
  • 09.04.25, 15:02
Verston kaasas võlakirjadega 6 miljonit eurot
Eesti taristuehituse ja korrashoiu ettevõte Verston tegi oma tegevusaja esimese võlakirjaemissiooni, kaasates investoritelt 6 miljonit eurot kapitalimahukate projektide täiendavaks rahastuseks ja laienemiseks.
  • 30.09.25, 11:16
Valdo Kalm: rohetehnoloogia tõstab Läänemere tihedas konkurentsis esile
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.

Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kõige suurem positsioon on Norra naftafondil Tallinna börsil LHV aktsiates, mida on ta ka kõige suurema summa eest müünud.
Börsiuudised
  • 30.09.25, 11:32
Norra naftafond hakkas Tallinna börsi aktsiaid müüma
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Uudised
  • 30.09.25, 06:00
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Analüütik ootab, et ettevõte tuleb börsile juba selle aasta jooksul või hilejmalt järgmise aasta alguses.
Börsiuudised
  • 30.09.25, 12:30
Euroopa oodatuim IPO tuleb kaitsetööstusest
EKT tegevjuhi Argo Luude sõnul vajab ettevõte laienemiseks investeeringuid.
Uudised
  • 30.09.25, 10:09
Luude müüb jäätmefirma enamusosaluse, et ellu viia suured plaanid
“Pankade silmis oleme vähelikviidsed naksitrallid”
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Uudised
  • 29.09.25, 06:00
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Rakvere linna serval olevale tühermaale on kavandatud kümme pereelamut, viis kortermaja, esiplaanil olev spordikeskus ja selle kõrvale ärihoone.
Uudised
  • 30.09.25, 15:00
Ehitusfirma alustab Rakveres suure kinnisvaraarendusega
Vanasadamast võiks Raekoja platsi ja Vabaduse väljaku kõrval saada uus keskus, usub Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.
  • 30.09.25, 11:16
Valdo Kalm: rohetehnoloogia tõstab Läänemere tihedas konkurentsis esile
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
Eesti Energia liidab Enefit Greeni enda elektrimüügi äriga
Verston Eesti juhatus vasakult: Erkko Saluste, Tarvi Kliimask, Jarmo Liiver, Ragnar Kangro, Estel Pukk.
Verston Eesti sai juhatusse uue liikme
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Civitta Eesti omandas äsja Armeenias rohkem kui 50 töötajaga IT-firma.
Eesti IT-firma laieneb jõudsalt arenevatele turgudele: meil on 50 uut sihtmärki
If Kindlustuse personalipartner ja neuromitmekesisuse koolitaja Mari Ahnefer
Vähene teadlikkus töötajate eripäradest võib suured talendid jätta varju
Eestis tegutseb metallitööstusettevõte Hanza näiteks tehastega Tallinnas, Tartus ja Narvas.
Rootsi Hanza viis lõpuni Eesti-Soome kaitsetööstuse ostu
Kui teisipäeva õhtul sulgesid USA aktsiaturud rohelises ning Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit, siis kolmapäeva hommikul on USA suuremate aktsiaindeksite futuurid languses.
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks ütles, et Jobbaticali esmane eesmärk on jätkusuutlik kasumlikkus ja sellele ollakse väga lähedal.
Jobbaticali miinus ulatus üle 3 miljoni. “Oleme kasumlikkusele lähedal”
Forus Takso soovib igal ajal olla usaldusväärne ja strateegiline äripartner. Ettevõte sõidukipark on suur ja pakub taksosid erinevateks olukordadeks.
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop: ärikliendid on sageli üllatunud, et taksopartner võtab kõik enda kanda
Storent Holdings omandas 70% osaluse USA seadmerendi ettevõttes.
Eesti investoreid meelitanud Storent laieneb äriga USAsse
Uue rahakaasamisega soovib Eleving üle rullida varasema võla ning lisaks suunata osa raha ettevõtte kasvu.
Eleving Group üritab saada investoritelt kuni 250 miljonit eurot
Analüütik ootab, et ettevõte tuleb börsile juba selle aasta jooksul või hilejmalt järgmise aasta alguses.
Euroopa oodatuim IPO tuleb kaitsetööstusest
Ettevõtte puhaskasum oli kvartalis 0,49 dollarit aktsia kohta, samas kui analüütikud prognoosisid 0,27 dollarit aktsia kohta.
Nike ületas kvartalitulemustega ootusi
Everaus Kinnisvara tegevjuht ja asutaja Janar Muttik.
Everaus kasvatas nii müügitulu kui ka kasumit
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”

Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
Hommikuprogramm
Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
00:00
Eesti IT- ja nõustamisfirma laieneb jõudsalt arenevatele turgudele: meil on 50 uut sihtmärki
Hommikuprogramm
Eesti IT- ja nõustamisfirma laieneb jõudsalt arenevatele turgudele: meil on 50 uut sihtmärki
00:00
Kaitsetööstuse tippinsener: neli aastat on magatud, peame kiiremini otsustama
Tööstusuudised eetris
Kaitsetööstuse tippinsener: neli aastat on magatud, peame kiiremini otsustama
Drooniekspert hübriidrünnakutest: Venemaa käsilased leidsid tundliku soone
Hommikuprogramm
Drooniekspert hübriidrünnakutest: Venemaa käsilased leidsid tundliku soone
Värskelt müüdud Eesti küberfirma panustab kasvu tehisaru jõul
Hommikuprogramm
Värskelt müüdud Eesti küberfirma panustab kasvu tehisaru jõul
Raivo Hein kvantarvutite aktsiatest: ostan neid pidevalt juurde
Hommikuprogramm
Raivo Hein kvantarvutite aktsiatest: ostan neid pidevalt juurde
1
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
2
Uudised
  • 29.09.25, 06:00
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
3
Uudised
  • 29.09.25, 10:59
Terras tahab erimärgistusega diislikütuse lubada põllumeeste veokitesse
4
Börsiuudised
  • 30.09.25, 11:32
Norra naftafond hakkas Tallinna börsi aktsiaid müüma
5
Uudised
  • 30.09.25, 15:00
Ehitusfirma alustab Rakveres suure kinnisvaraarendusega
6
Uudised
  • 30.09.25, 06:00
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid

Uudised
  • 01.10.25, 13:35
Euroala inflatsioon kiirenes
Eesti hinnatõus osutus kõige kiiremaks
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Saated
  • 01.10.25, 12:23
Vähene teadlikkus töötajate eripäradest võib suured talendid jätta varju
Uudised
  • 01.10.25, 12:10
Verston Eesti sai juhatusse uue liikme
Uudised
  • 01.10.25, 11:28
Rootsi Hanza viis lõpuni Eesti-Soome kaitsetööstuse ostu
Börsiuudised
  • 01.10.25, 11:22
Eleving Group üritab saada investoritelt kuni 250 miljonit eurot
Uudised
  • 01.10.25, 11:18
eAgronom napsas finantsjuhi kindlustusidust
Börsiuudised
  • 01.10.25, 11:15
Eesti investoreid meelitanud Storent laieneb äriga USAsse
