Verston Eesti sai juhatusse uue liikme

Taristuehitaja Verston Eesti juhatuse esimehena asub tööle senine finantsjuht Jarmo Liiver. Senine juht Veiko Veskimäe keskendub edaspidi emaettevõtte Verston Grupi juhtimisele ning välisturgudele laienemisele.
Eesti taristuehituse ja korrashoiu ettevõte Verston tegi oma tegevusaja esimese võlakirjaemissiooni, kaasates investoritelt 6 miljonit eurot kapitalimahukate projektide täiendavaks rahastuseks ja laienemiseks.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.