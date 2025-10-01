Nike ületas kvartalitulemustega ootusi

Ettevõtte puhaskasum oli kvartalis 0,49 dollarit aktsia kohta, samas kui analüütikud prognoosisid 0,27 dollarit aktsia kohta.
Ettevõtte puhaskasum oli kvartalis 727 miljonit dollarit ehk 0,49 dollarit aktsia kohta, samas kui FactSeti küsitletud analüütikud prognoosisid kasumiks 0,27 dollarit aktsia kohta. Aasta varem teenis Nike kasumiks 1,05 miljardit dollarit ehk 0,7 dollarit aktsia kohta, kirjutas Wall Street Journal.
Nike'i aktsia langes neljapäeval esimese hooga järelkauplemisel enam kui 1% pärast seda, kui ettevõte avaldas neljanda kvartali tulemused. Siiski sinna ta ei jäänud ning tulemusi hinnates kerkis aktsia järelkauplemise lõpuks üle 9%.
