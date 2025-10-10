Tagasi 13.10.25, 05:00 Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata Alanud nädal majandustulemuste hooaja juhatavad sisse suurpangad ja nii mõnigi suurettevõte, siiani jätkuv USA valitsuse tööseisak seab kahtluse alla inflatsiooninäitajate avaldamise.

Teisipäeval ja kolmapäeval annavad kolmandas kvartalis tehtud käekäigust teada USA suuremad pangad.

Foto: AP/Scanpix

Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid nii kodubörsi, aga ka euroala ja Ameerika Ühendriikide investoreid sel nädalal mõjutada ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.