  • OMX Baltic0,23%292,22
  • OMX Riga−0,12%906,58
  • OMX Tallinn0,2%1 950,63
  • OMX Vilnius0,02%1 242,77
  • S&P 5000,06%6 715,35
  • DOW 300,17%46 519,72
  • Nasdaq 0,39%22 844,05
  • FTSE 1000,65%9 489,33
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,3
BlackRocki tütarfirma sihib üht aasta suurimat tehingut AI-ajastu andmekeskustega

Global Infrastructure Partners on liikunud edasi läbirääkimistel Aligned Data Centersi omandamiseks, et saada kasu tehisintellekti-investeeringute buumist.
BlackRocki kontor New Yorgis.
  • BlackRocki kontor New Yorgis.
  • Foto: Brendan McDermid, Reuters/Scanoix
Tehing, mille väärtus võib ulatuda umbes 40 miljardi dollarini, oleks üks 2025. aasta suurimaid, kinnitavad asjaga kursis olevad allikad Bloombergile.
Investor Toomas
  • 02.10.25, 11:15
Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000
Minu portfell kerkis kuuga üle 20 000, rõõmustamiseks andsid põhjust maailma neli suurimat ettevõtet. Augustiga võrreldes on seis nagu öö ja päev.
Börsiuudised
  • 03.10.25, 00:13
Tehisintellekt tõstis USA aktsiad uute rekorditeni, kuigi valitsuse töö seiskumine võib venida
USA kõik kolm peamist indeksit saavutasid neljapäeval uued rekordid. Tehnoloogiaralli liigub edasi tehisintellektiga seotud aktsiate tõttu. Samal ajal jälgisid investorid Washingtoni arenguid, kaaludes USA valitsuse töö pikaajalise peatumise võimalusi.
Börsiuudised
  • 03.10.25, 11:13
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Laevandusettevõtte Tallink Grupp reisijate vedu näitas kolmandas kvartalis kerget kasvu, samal ajal kui kaubavedude maht langes.
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Kui Raben Eesti alustas 2004. aastal tegevust kaheliikmelise meeskonnaga, ei osanud keegi arvata, et ettevõttest kasvab kiiresti üks tugevamaid tegijaid kohalikul transpordi- ja logistikaturul. Tänaseks on meeskond oluliselt kasvanud ning lisandunud on mitmekülgne teenusteportfell, mis võimaldab pakkuda lepingulist logistikat, siseriiklikku ja rahvusvahelist transporti, jahutatud toidukaupade logistikat, mere- ja õhutransporti ning intermodaalset transporti läbi ettevõtte filiaalide erinevates riikides.

Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Uudised
  • 02.10.25, 09:04
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Baltika omanik Indrek Rahumaa jätab Ivo Nikkolo kontsernile ja laseb Baltika jaemüügil pankroti välja kuulutada
Uudised
  • 02.10.25, 16:00
Baltika läks pankrotti
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko liidetakse loodava Enefit OÜga kõik elektriäriga seonduvad varad, müügid ja töötajad.
Uudised
  • 02.10.25, 15:10
Eesti Energia vahetab Enefitis juhtkonna välja
Peegelmajade äris on konkurents tihe ja valdkonda on sisenenud suured tegijad. „Nii Marriott, Hilton kui Accor Grupp on meie konkurente ära ostnud,“ ütles Ööd Grupi tegevjuht Andreas Tiik.
Saated
  • 02.10.25, 09:18
Uutmoodi majutusäri rajav ettevõtja: tulge palgatöölt ära
Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress Näeb, et kallitel hinnatasemetel on selge põhjus.
Börsiuudised
  • 02.10.25, 12:30
Tuntud mõõdik vilgutab punast: USA aktsiad kerkisid dot.comi haripunktist kallimaks
Kress: oleme selgelt pullituru faasis
Meil on oma Kasahstani partneriga leping, mis keelab neil Mayeri kaubamärki Venemaal müüa, kinnitab Eesti ettevõtte tippjuht.
Uudised
  • 02.10.25, 06:00
Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile
Kaarel Loigu töötas viimased neli aastat kuni tänavu suveni Capital Millis, nüüd läheb ta Urmas Sõõrumaa palgale.
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • 02.10.25, 14:26
Verstoni juht kestlikkusest: eesmärgi võtsime laest, tuleb lihtsalt tegema hakata
Peaminister Kristen Michal ja endine peaminister Mart Laar kohtumisel Stenbocki majas.
Mart Laar: meid hoiatati, aga kardan, et praegune valitsus sellest ei hooli
Maido Solovjov
Toidutööstuse juht enne viimast kvartalit: teeme käiberekordi
Riigi laenude võtmine ei taga meile majanduskasvu, vaid viib selleni, et üha suurem osa meie maksudest liigub laenuintresside tasumiseks riigist välja, kirjutab suurettevõtja Oleg Ossinovski.
Oleg Ossinovski: riigi mõttetud investeeringud tuleb külmutada
Peaminister Kristen Michal ja endine peaminister Mart Laar kohtumisel Stenbocki majas.
Mart Laar: meid hoiatati, aga kardan, et praegune valitsus sellest ei hooli
Nüüdseks Siim Nellise kätte liikunud kerisetootja Huum käivitas mõni aasta tagasi tootmise ka Kiievi külje all Brovarõs.
Funderbeamist lahkunud Huum teatas jõudsast käibekasvust
Kohtu hinnangul tuleks Eagle S kaptenit David Vadatškoria Gruusia kohtus üle kuulata
Soome kohus loobus Estlinki lõhkumise kohtuasja arutamisest
Kord suurest nahatööstusest on Eestis järel vaid killuke – nahast kotte ja jalanõusid toodavad praegu peamiselt väikeettevõtted ja nišitootjad.
Unustusse vajunud ala. Eesti on kaotamas tervet tööstusharu
Belluse üks omanik Rolf Relander
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja
Enefit Greeni juht tahab saada ka uue Enefiti juhatuse esimeheks
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
Verstoni juht kestlikkusest: eesmärgi võtsime laest, tuleb lihtsalt tegema hakata
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes
Berkshire sõlmis neljapäeval 9,7 miljarid dollari suuruse lepingu naftakeemiaäri ostmiseks.
Tehisintellekt tõstis USA aktsiad uute rekorditeni, kuigi valitsuse töö seiskumine võib venida
Bitcoin ületas rekordilise 120 000 dollari piiri.
Bitcoin ületas rekordilise 120 000 dollari piiri
Keemiaüksuse ostmine on märk, et Berkshire on taas suurte tehingute jahil.
Warren Buffetti Berkshire ostab 9,7 miljardi dollari eest Occidentali keemiaüksuse
Kiibitootjate väärtus tõusis 200 miljardi dollari võrra.
Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
Eesti Energia liidab Enefit Greeni enda elektrimüügi äriga
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged

Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
00:00
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Hommikuprogramm
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
00:00
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ruutmeetrite taga
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Fookuses: tark tööstus
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
Hommikuprogramm
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Äripäeva raamatuklubi
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
