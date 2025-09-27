Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist

Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.
Foto: Liis Treimann
Euro on sel aastal USA dollari suhtes juba üle 12% tõusnud. Selle põhjuseks on nii Euroopa majanduse väljavaadete paranemine kui ka mure USA presidendi Donald Trumpi poliitika pärast. Euroopa Keskpanga (EKP) president Christine Lagarde nimetas seda olukorda üleilmseks eurohetkeks, vahendab majandusleht Financial Times.
Ajaloos on ennegi juhtunud, et USA aktsiaturgude tootlus on eurodes mõõdetuna aastaid nulli peal olnud. Vähemalt praegu veel millegi niisuguse kordumist siiski ei paista, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.
USA S&P 500 indeksisse investeerijad on juba dollari languse tõttu miinusesse jäänud ja kuigi lühiajaliselt võib dollarit oodata tõus, siis analüütikute enamus ootab sellele aasta lõpuks veelgi suuremat langust. Üht-teist saab selle kaitseks ette võtta.
