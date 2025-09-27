Tagasi 27.09.25, 13:14 Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist Wall Streeti suurpangad prognoosivad, et euro tugevnemine jätkub, kuna üleilmne suundumus maandada riske USA dollari suhtes võib lükata ühisraha kursi peagi üle 1,20 dollari taseme.

Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.

Foto: Liis Treimann

Euro on sel aastal USA dollari suhtes juba üle 12% tõusnud. Selle põhjuseks on nii Euroopa majanduse väljavaadete paranemine kui ka mure USA presidendi Donald Trumpi poliitika pärast. Euroopa Keskpanga (EKP) president Christine Lagarde nimetas seda olukorda üleilmseks eurohetkeks, vahendab majandusleht Financial Times.