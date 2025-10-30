Ajastu lõpp: Warren Buffett loobub oma kuulsast aktsionäride kirjast

Börsiässade tähelepanu koondus 2025. aasta teises kvartalis tehnoloogiasektorile, kus riskifondid ja suurinvestorid panustasid eelkõige tehisintellekti ja pooljuhtide arendajatele. Samal ajal ei jäetud tähelepanuta ka energiat, finantssektorit ega infrastruktuuri.