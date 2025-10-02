Warren Buffetti Berkshire ostab 9,7 miljardi dollari eest Occidentali keemiaüksuse

Keemiaüksuse ostmine on märk, et Berkshire on taas suurte tehingute jahil.
Foto: AP/Scanpix
Berkshire teatas neljapäeval, et tehing peaks lõpule jõudma neljandas kvartalis, vahendas Bloomberg. See tehing on viimane tõend selle kohta, et Buffett näib olevat taas jahil pärast aastaid kestnud hoidumist suurtest ülevõtmistest ja osalustest. Näiteks loobus ta järkjärgult Apple´i osalusest.
