Tallinna börsi kergitas LHV, Wall Streeti rahustas palgaaruanne
Balti aktsiad liikusid kolmapäeval valdavalt ülespoole, kuid Vilniuse börs sulgus siiski punases. USA turgudele pakkus samal ajal tuge ADP värske palgaaruanne, mis aitas aktsiatel tagasihoidlikult taastuda.
Taani ravimifirma Novo Nordisk suurendas küll üheksa kuu müügitulu oodatust rohkem, kuid kvartalitulemused on järjest halvenenud ning tagatipuks tõmbas börsifirma tänavu juba mitmendat korda vähemaks aastatulemuse ootust.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.