Balti börsidel kaubeldi enim Tallinki aktsiaga, USAs oodatakse triljoni dollari hääletuse tulemusi

Balti aktsiad liikusid kolmapäeval valdavalt ülespoole, kuid Vilniuse börs sulgus siiski punases. USA turgudele pakkus samal ajal tuge ADP värske palgaaruanne, mis aitas aktsiatel tagasihoidlikult taastuda.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.