Coop Pank kasvatab laenuportfelli, kuid kasum jääb eelmisele aastale alla
Coop Panga alustatud lojaalsusprogramm ja kampaaniad on kasvatanud kliendibaasi 10% ning laenuportfell on aastaga kasvanud 355 miljonit eurot. Samal ajal on aasta kümne esimese kuu puhaskasum vähenenud eelmise aastaga võrreldes 16%.
Oktoobris liidestas Coop Pank end rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormiga, mis suurendab panga valikuid ressursi kaasamisel ja vähendab riske, kirjutab Coop Panga juht Arko Kurtmann börsiteates.
Foto: Andras Kralla
Coop Pank teenis oktoobris 2,2 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 23,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 16% vähem kui aasta tagasi samal perioodil, teatas ettevõte börsiteate vahendusel.
Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni sõnul ei olnud tal viis aastat tagasi Coop Panka tööle asudes kordagi tunnet, et tahaks olla selle organisatsiooni juht. "Me ei ole praegu Coop Pangaga kõige lihtsamas kohas, kuid ma ütleks, et seda vingem oli see väljakutse vastu võtta."
Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et kui mõned aastad tagasi olid Bigbank ja Coop Pank suhteliselt võrdses seisus nii portfelli kui kasumi poolest, siis nüüd on Bigbank konkurendist möödunud.
Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann rääkis, et aktiivsete klientide võitmiseks pole ühte suurt kahurit, millega lahendada kõik probleemid korraga. “Pigem tuleb lasta väikseid laenguid mitmes suunas – püüame teha iga teenust veidi paremini,” lausus ta.
