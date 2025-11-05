Eesti investorite enimkaubeldud aktsiad: mõni võtab kasumit, teised proovivad buumist osa saada

Nvidia aktsiad on endiselt eestlaste huviorbiidis – kes võtab kasumit, kes püüab tehnoloogiabuumi rongile hüpata.
Foto: AP/Scanpix
Tehnoloogiaaktsiate lembust saab täheldada nii LHV Panga kui ka investeerimisportaali Lightyear klientide seas. Oktoobris keskendusid LHV kliendid nende kodulehel avaldatud info kohaselt endiselt tehisintellekti ja kiibitööstuse aktsiatele.
Nvidia Blackwelli kiipide lubamine põhjatule Hiina turule ei paista võimatu, aga nähtavasse tulevikku ennustavad niisugust arengut üksnes optimistid, leidis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“.
