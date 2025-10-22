Tagasi 22.10.25, 11:47 Coop Panga juht: kliendi võitmiseks tuleb tulistada igas suunas Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann rääkis, et aktiivsete klientide võitmiseks pole ühte suurt kahurit, millega lahendada kõik probleemid korraga. “Pigem tuleb lasta väikseid laenguid mitmes suunas – püüame teha iga teenust veidi paremini,” lausus ta.

Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann.

Foto: Liis Treimann

Coop Panga kolmanda kvartali tulemused näitavad, et aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 2%. Arko Kurtmann i sõnul on see osa pidevast protsessist, mitte projektist, millel on algus ja lõpp. “Oleme kasvatanud kliendibaasi kaheksa aastat, samas kui suured konkurendid on seda teinud üle 30 aasta,” märkis ta.

Kodulaenuturul käib tihe rebimine

Coop Panga kodulaenude portfell kasvas viimases kvartalis 32 miljoni euro võrra ehk 4% võrreldes eelmise kvartaliga.

Kurtmann tõdes, et kuigi viimase 15 aastaga on pankade arv vähenenud 18-lt 12ni, on konkurents muutunud veelgi tihedamaks.

Samas peab ta oluliseks, et Eesti pankade positsioon turul on tugevnenud. “Eesti pankade turuosa on aasta-aastalt kasvanud. Arvan, et sellel aastal ületab meie ja teiste Eesti pankade ühine turuosa juba 30% piiri,” sõnas Kurtmann.

Tema sõnul eelistab klient päeva lõpuks kodumaist panka, kui pakkumised on samaväärsed. “Selle üle on ainult hea meel,” lisas ta.

Intervjuus rääkis Kurtmann pikemalt ka Coop Panga kasumi vähenemisest, intressikeskkonna mõjust ja majanduse väljavaadetest.

Küsis Lauri Leet.