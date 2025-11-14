Nvidiat ähvardab eksporti piirav seadus

Tehnoloogiahiiud Amazon ja Microsoft on ühendanud jõud, et toetada seaduseelnõud, mis piiraks kiibitootja Nvidia ekspordivõimet Hiinasse. Seadust pooldab ka Jaan Tallinna kaasrahastatud AI idufirma Anthropic.
Eelnõu, mida tuntakse GAIN AI seadusena, on saanud toetust ka AI idufirmalt Anthropic.
Foto: Reuters/Scanpix
Seaduseelnõu nimega Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence (GAIN) on sisse viidud osana USA riigikaitse eelnõust (NDAA). See sätestab, et AI kiipide tootjad peavad eelistama arenenud protsessorite tarnimist kodumaistele klientidele ja alles seejärel täitma välismaiste tellimusi.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.