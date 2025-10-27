Analüütikud tõstsid miljarditehingu peale järsult Alphabeti hinnasihti

Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.