  OMX Baltic 0,02% 292,03
  OMX Riga −0,09% 910,84
  OMX Tallinn 0,13% 1 896,59
  OMX Vilnius −0,03% 1 261,33
  S&P 500 1% 6 806,02
  DOW 30 1,16% 47 276,2
  Nasdaq 1,38% 23 258,13
  FTSE 100 0,7% 9 645,62
  Nikkei 225 1,35% 49 299,65
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,86
  GBP/EUR 0,00% 1,14
  EUR/RUB 0,00% 92,74
  24.10.25, 22:03

Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga

Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
  • Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
  • Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga. Tegemist on seni suurima TPUde kasutuse laiendusega Anthropicu ajaloos, mille tehingu väärtus ulatub hinnanguliselt kümnetesse miljarditesse dollaritesse, kirjutas Yahoo Finance.
