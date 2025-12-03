Äripäev
Investorid kõiki Storenti võlakirju ei soovinud

Ehitusseadmete rendiettevõte Storent Holding 18,5 miljoni euro suuruses emissioonis märgiti võlakirju 16,5 miljoni euro eest.
Storenti emissioonis jäeti märkimata kahe miljoni euro eest võlakirju.
Storent kaasas avaliku võlakirjaemissiooniga 16,5 miljonit eurot olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja investeeringute jätkamiseks. Märkimata jäeti 2 miljoni euro eest võlakirju ehk 10 protsenti 18,5 miljoni euro suurusest emissioonist, selgub Storenti pressiteatest.
