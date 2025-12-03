Investorid kõiki Storenti võlakirju ei soovinud

Storenti emissioonis jäeti märkimata kahe miljoni euro eest võlakirju.
Foto: Liis Treimann
Storent kaasas avaliku võlakirjaemissiooniga 16,5 miljonit eurot olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja investeeringute jätkamiseks. Märkimata jäeti 2 miljoni euro eest võlakirju ehk 10 protsenti 18,5 miljoni euro suurusest emissioonist, selgub Storenti pressiteatest.
