12.11.25, 10:40 Lev Dolgatsjov Storendist: ma ei saa nende numbritest mitte midagi aru Läti ehitusseadmete rentijal Storent algab täna uus võlakirjapakkumine, firmal on värskelt all mitu eelmist pakkumist. Investor Lev Dolgatsjovi sõnul ei ole Storendi fookuses ilmselt võlakoormuse alandamine.

Investor Lev Dolgatsjov

Foto: Liis Treimann

“Ma vaatasin nende üheksa kuu aruannet ja mul on väga raske seal numbritest aru saada, sest nii palju kui mina välja lugesin, on numbreid näidatud koos Ameerika ettevõttega (mis osteti tänavu sügisel ‒ toim). Justkui see ettevõte oleks neil juba aasta algusest bilansis,” rääkis Dolgatsov Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kui ma hakkasin seda vaatama, siis ma sain aru, et ma ei saa mitte midagi aru.”

Investor tõdeb, et tema sooviks vahearuandest näha rohkem numbreid, kui Storent näitab, et neid saaks eelmiste perioodidega võrrelda.

Intervjuus rääkis ta, et tema jaoks on raske aru saada Storendi varade tegelikust väärtusest ning miks Storent uue võlakirjapakkumise tegi. Samuti kommenteeris Dolgatsjov teisi aktuaalseid võlakirjapakkumisi ning enda viimaseid börsitehinguid.

Vestles Juhan Lang.