Kaupleja Alexander Elder: turuindeksite lahknevus annab märku pöördepunktist

Olen oma pea veerandsajandi pikkuse investorkarjääri jooksul aktsiate paremaks valimiseks ehitanud keerukaid mudeleid ja koostanud pikki kontrollnimekirju. Tegelikult piisab edukate investeeringute tegemiseks märksa vähemast.
Meetod, kuidas kaitsta end suure rahakaotuse eest!
Kui kaupleja kupli all võtab võimust tunnete virvarr ning riskihaldus puudub, pole mingit kasu täiuslikkuseni lihvitud tehnilise analüüsi valdamisest, et börsil raha kokku ajada, selgus tuntud USA börsiguru Alexander Elderi hoiatusest investor Toomase konverentsil.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.