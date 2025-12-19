Kaupleja Alexander Elder: turuindeksite lahknevus annab märku pöördepunktist

Meetod, kuidas kaitsta end suure rahakaotuse eest!

Kui kaupleja kupli all võtab võimust tunnete virvarr ning riskihaldus puudub, pole mingit kasu täiuslikkuseni lihvitud tehnilise analüüsi valdamisest, et börsil raha kokku ajada, selgus tuntud USA börsiguru Alexander Elderi hoiatusest investor Toomase konverentsil.