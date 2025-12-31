Kaitsetööstus tõstis Euroopa turud lendu, ent suurimad tõusjad tulid mujalt
Euroopa turg üllatas sel aastal paljusid investoreid, näidates keskmisest ajaloolisest tasemest kõrgemat kasvu. Kahtlemata mängis selles olulist rolli kaitsetööstus, kuid peamised võitjad tulid teistest sektoritest.
2026. aastal on globaalsetel turgudel oodata suurt volatiilsust ning madalat tootlust, kuid kohalik börs võiks selle kõrval esineda hästi, prognoosib varahalduri Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.