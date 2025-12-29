Peeter Koppel turgudest: kui teil on kuulikindel tunne, võtke lonks vett ja vaadake ajalugu

„Euroopa on kohati huvitav, kuid massiivselt ju seda keegi terve mõistuse juures olija võtma ei hakka,“ ütleb majandusekspert Peeter Koppel. USA turu ignoreerimine oleks tema meelest viga, kuigi tõsi on, et untsus on mõlemad turud, tõdes ta.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.