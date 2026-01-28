Kuld ei näita peatumise märke, dollar üha odavneb

Ettevõtja ja investor Reet Roos ostis emotsiooni ajendil kogu vaba raha eest kulda, kuna talle näis, et maailm on kriisis. Ilma pika plaanita otsuse järel on kuld endiselt tema portfellis ja praeguseks ligi viis korda kallim.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.