01.05.26, 19:21 Apple'i aktsia sihib uut rekordit Tugevad kvartalitulemused ja oodatust suurem nõudlus iPhone’ide järele lükkas Apple’i aktsia taas rekordkursile, vahendab Yahoo News

Ettevõtte tugevate majandustulemuste peamiseks ajendiks oli iPhone’ide müük.

Alles eelmisel nädalal paistis aktsia lähitulevik ebakindel, sest investoreid hirmutas tegevjuht Tim Cooki plaanitav lahkumine ning ebaselgus majandustulemuste osas. Reedene ligi 5% aktsiahüpe aga kinnitas, et tugevad kvartalitulemused suutsid need mured vaigistada.