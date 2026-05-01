01.05.26, 21:25 Trump: kehtestan Euroopa Liidu autodele 25-protsendilise tollimaksu USA president Donald Trump plaanib kehtestada Euroopa autodele 25-protsendilise tollimaksu, süüdistades Euroopa Liitu kaubandusleppe rikkumises, vahendas Yahoo Finance

Trump ründab tariifidega: Euroopa autotootjad ja Iraani relvastajad saavad löögi.

President teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et kuna Euroopa Liit ei täida täielikult kokkulepitud kaubanduslepet, tõstetakse järgmisest nädalast USA-sse sisenevatele EL-i sõidukitele kehtestatud tariife. Trump täpsustas, et uus 25-protsendiline tollimaks ei laiene autodele ja veokitele, mis on toodetud USA tehastes.