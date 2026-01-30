30.01.26, 09:26 Swedbanki oodatust suurem kasum annab julgust mahlaseks dividendiks Rootsi suurpank Swedbank teenis neljandas kvartalis kasumit üle 10 miljardi Rootsi krooni, jäädes alla eelnenud aasta samale kvartalile, kuid ületades selgelt analüütikute ootust.

Swedbanki lõplik dividend selgub aktsionäride üldkoosolekul, mis toimub tänavu Stockholmis 24. märtsil.

Kui Swedbanki 2024. aasta kvartal tõi 10,67 miljardi kroonise tegevuskasumi, siis aasta hilisem tulemus taandus 6,3%. Analüütikud prognoosisid kasumiks 9,04 miljardit krooni, seega edestas Rootsi suurpank ootusi rohkem kui 10%.

Swedbanki kavandatav dividend on praeguseks aruande esitanud Rootsi börsifirmadest suurim, vahendab Dagens Industri.