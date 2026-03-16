Iute laieneb Ukraina pangandusse plaanitust varem

Kagu-Euroopa riikides tegutsev Eesti ettevõte Iute Group sai Ukraina keskpangalt loa ning allkirjastas lepingu, mis võimaldab ettevõttel alustada digipanga rajamist Ukrainas, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.
Ukrainal on potentsiaali kasvada samasuguseks majanduslikuks eduloooks, nagu Euroopa nägi Saksamaal pärast teist maailmasõda, rääkis Iute Groupi juht Tarmo Sild. Eesti finantsettevõte plaanib siseneda Ukraina turule ja rajada sinna digipanga.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.