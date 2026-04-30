30.04.26, 22:20 Apple’i majandustulemused jäid uue juhi ootuse varju Apple avalikustab oma kvartaliaruande neljapäeval pärast börsipäeva lõppu, kuid investorite fookus on numbritelt nihkunud hoopis strateegilistele vihjetele.

Apple'i troonivahetus: investorid ootavad numbrite asemel uue juhi strateegiat.

Turud otsivad märke uue tegevjuhi John Ternusi plaanidest, kuna iPhone’i tootja teatas eelmisel nädalal, et senine riistvarajuht Ternus vahetab Tim Cooki tegevjuhi kohal välja 1. septembril. See muudab majandustulemuste järgse konverentsikõne esimeseks oluliseks võimaluseks, et mõista uue juhi prioriteete, kuigi Ternuse tegelik osalemine kõnes pole veel kinnitatud.