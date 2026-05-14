Eestiski tegutsev energiakontserm sai kasvamiseks 1,15 miljardit eurot

“Meil on Baltikumis väga hea ette näidata hästi turvaline ja stabiilne rahavoog, mida tegelikult ju täna sellisel keerulisel ajal kõik finantseerijad otsivad. Kaugkütteäri on suhteliselt prognoositav,” rääkis Gren Baltics juht Urmo Heinam
Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Tema sõnul on Greni investeeringute eluiga 20-30 aastat, kuid stabiilsus on finantseerijatele atraktiivne ning aitab laenu saada.
Heinam rääkis veel, mida ettevõtte erakordse rahastusega ette võtab ning kuidas Baltikumis laienema hakatakse.
Küsis Polina Volkova.