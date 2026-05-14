14.05.26, 10:36 Eestiski tegutsev energiakontserm sai kasvamiseks 1,15 miljardit eurot Energeetikakontsern Gren sai hiljuti Baltikumi äri kasvatamiseks 1,15 miljardi euro suuruse rahastuse kohalikelt, Euroopa ja Aasia pankadelt.

Grenile kuuluv Pärnu koostootmisjaam toodab kohalikust biokütusest, soojust ja elektrit, mis tagab kaugkütte ligikaudu 890 kliendile ja 19 000 linnakodanikule.

Foto: Gren Eesti

“Meil on Baltikumis väga hea ette näidata hästi turvaline ja stabiilne rahavoog, mida tegelikult ju täna sellisel keerulisel ajal kõik finantseerijad otsivad. Kaugkütteäri on suhteliselt prognoositav,” rääkis Gren Baltics juht Urmo Heinam Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Tema sõnul on Greni investeeringute eluiga 20-30 aastat, kuid stabiilsus on finantseerijatele atraktiivne ning aitab laenu saada.

Heinam rääkis veel, mida ettevõtte erakordse rahastusega ette võtab ning kuidas Baltikumis laienema hakatakse.

Küsis Polina Volkova.