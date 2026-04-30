Raadiokava: koidab kohaliku börsi tõetund

Saade “Äripäev eetris” teeb reedel kokkuvõtte lühikesest, ent väga sisukast ärinädalast, mis pani aluse nii mõnelegi arenevale sündmusele.
- “Äripäev eetris” saates on kõne all ka kodubörsi tulemused ja väljavaated.
Äripäeva raadios ei ole 1. mail tavapärast hommikuprogrammi, saatepäev algab iganädalase arvamussaatega.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”.
Ajakirjanike arutelu fookuses on keskpankade intressiotsused, naftaturu volatiilsus, tehnoloogiahiidude kvartalitulemused ja tehisaru arengute mõju turgudele. Tähelepanu saab ka Eesti pankade kasumlikkuse kahanemine ning mõneski mõttes kohaliku börsi tõehetkeks kujunev kinnisvaraarendaja Liven
i IPO, samuti kaerajoogitootja Yook
i võlakirjapakkumine.
Nagu tavaks, antakse saates välja nädala võitja ja kaotaja tiitel.
Stuudios on Kaspar Viira, Janno Riispapp ja Neeme Korv saatejuhi rollis.
13.00–14.00 “Kiired ja vihased”
. Külas on Electro-Hill Eesti
tehasejuht Aivo Aunapuu
. Räägime Rakveres tegutsevast kiiresti kasvavast elektroonikatootjast, mis valmistab keerukaid lahendusi muu hulgas merendusele, lennundusele ja raudteele. Uurime, kuidas 45 töötajaga tehas on suutnud kasvada keerulisel ajal, millist rolli mängib Ouneva gruppi kuulumine ning miks on rätsepatöö, paindlik tootmine ja tugev meeskond Electro-Hill Eesti kasvu tagamaad.
Saatejuht on Marili Vihmann.
15.00–16.00 “Terviseuudised”
. Külas on radioloog ja endine tervishoiujuht Peeter Mardna
. Räägime tema arstikarjäärist, Eesti tervishoiu kitsaskohtadest ja sellest, miks päästaks süsteemi tugev esmatasand ja ise vastutav patsient. Juttu tuleb perearstisüsteemi probleemidest, arstiabi kättesaadavusest ja tervishoiu tulevikust.
Saadet juhib Kadi Heinsalu, toimetab Violetta Riidas.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
