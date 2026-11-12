Pereettevõtete TOPi vallutasid tartlased. “Läbi aegade kõige kõvem aasta”

Pereettevõtte üks suurimaid eeliseid on usaldus. Äri ehitatakse koos inimestega, keda tuntakse läbi ja lõhki, mõeldakse pikemalt kui järgmise kvartali peale ning sageli on soov anda loodud ettevõte ühel päeval edasi järgmisele põlvkonnale.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?