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Pereettevõtete TOPi vallutasid tartlased. “Läbi aegade kõige kõvem aasta”

2026. aasta pereettevõtete edetabeli esikolmikusse jõudsid Tartu ettevõtted. Kõige silmapaistvam ettevõte kasvatas käivet veerandi võrra ning ärikasumit üle kolmandiku.
Perefirmade TOPi võitnud puidumaterjalide ettevõte Inmedias Resi omanikud Vesso ja Markus Tamme.
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