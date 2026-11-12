Kadunud rariteedid jõuavad tagasi koju. Eesti kunst naaseb üha kallimale ja tihedamale turule

Ligi sajandi Soomes olnud Karksi maastik, kaks Šveitsi kogust naasnud Wiiraltit ja pööningult leitud Konrad Mäe maal jõuavad novembris oksjonitele. Välismaised omanikud on märganud, et Eestis on hakatud oma kunsti hindama, ostma ja eestlased on selle eest nõus ka aina enam maksma. Nii jõuavad kadunud rariteedid koju tagasi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised välismaalt naasnud haruldused võivad novembri oksjonitel kõige teravama hinnavõitluse käivitada;

kuidas kommenteerivad Katre Palm, Laura Lubi ja Aimar Jugaste Eesti kunstituru kuumenemist ning ostjate ettevaatlikumat valikut.