Nvidiat võivad ähvardada Huangi lahkumise järel ootamatud kohtuhagid

Nvidia juhi Jensen Huangi ümber lahvatanud afääriskandaalid on maailma börsid kihama pannud, ent Eesti investorid ei lase end paanikast heidutada. Kui ühed tormavad langenud aktsiat ostma, siis teised hoiatavad, et suurem börsitorm võib alles ees oodata.
USA aktsiaturud lõpetasid heitliku kauplemisnädala reedel valdavalt miinuses, kuna müügisurve kiibitootjate sektoris süvenes ja Nvidia turuväärtus sulgus alla nelja triljoni dollari piiri. Vaatamata päevasele langusele suutsid kõik suuremad indeksid nädala kokkuvõttes siiski plussi jääda.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.