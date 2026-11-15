Nvidiat võivad ähvardada Huangi lahkumise järel ootamatud kohtuhagid

Nvidia juhi Jensen Huangi ümber lahvatanud afääriskandaalid on maailma börsid kihama pannud, ent Eesti investorid ei lase end paanikast heidutada. Kui ühed tormavad langenud aktsiat ostma, siis teised hoiatavad, et suurem börsitorm võib alles ees oodata.