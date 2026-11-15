Oleg Gross paljastas saladuse minevikust ja avas tulevikuplaane uuest ärist

Oleg Gross tahtis noorena saada taksojuhiks, kuid otsustas siiski klassikaaslastest innustust saades kõrghariduse omandada. Õpingud TPI energeetikateaduskonnas jäid aga esimese kursuse lõpus katki. Nüüd rääkis ettevõtja, mis juhtus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Oleg Gross kirjeldas sündmust, mis katkestas tema õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis ja suunas elu uuele rajale;
- milliseid uusi investeeringuid Gross plaanib ning mida ta ütles võimaliku müügihuvi kohta Rimi ja varasema Maxima pakkumise taustal.