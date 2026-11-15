Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal on investorite pilgud suunatud Nvidia kvartalitulemustele, millest selgub, kas tehisintellekti buum suudab endiselt vastata kõrgetele kasvuootustele ning mida räägitakse ettevõtte juhtimiskriisi kohta. Börsile tuleb ka Anthropic.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised signaalid võivad Nvidia tulemuste järel otsustada, kas tehisintellekti aktsiaralli jätkub või saab tagasilöögi;

kuidas võivad Anthropicu hiigel-IPO, LHV numbrid ja Fedi protokoll mõjutada juba lähinädalatel investorite järgmisi käike.