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Kolm aastat tegutseda jõudnud lossirestoran sulges uksed

Kolmapäeval teatas Põltsamaa lossis tegutsenud restoran Oberpahlen tegevuse lõpetamisest.
Oberpahlen jõudis tegutseda Põltsamaa lossis veidi üle kolme aasta.
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