Kolm aastat tegutseda jõudnud lossirestoran sulges uksed

Pikalt tehnoloogiaäris tegutsenud Ivo Mägi Tartu restoran Sinimandria paneb veidi enam kui aasta pärast avamist uksed kinni. Ettevõtmine läks aga kalliks maksma: mullu kaotas restoran raha rohkem, kui müügitulu sisse tõi.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?