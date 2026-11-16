Spetsialist Microsofti katkestusest: internet ehitati hajutatuks. Kuidas jõudsime tsentraliseeritud sõltuvusteni?

Saime 13. novembril olulise meeldetuletuse, et riigi ja elutähtsate teenuste toimimine ei saa sõltuda eeldusest, et mõne rahvusvahelise ettevõtte teenused on alati kättesaadavad, kirjutab TalTechi küberturbe uurimisgrupi analüütik Toomas Lepik.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas selgitab Toomas Lepik, et hajutatud interneti peale on tekkinud ohtlik sõltuvus vähestest suurtest platvormidest;
- milliseid küsimusi peaks kriitilisi teenuseid pakkuv organisatsioon enne järgmist pilvekatkestust endalt küsima.