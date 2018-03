Hõissa pulmad, aga kus? Unique Hotels teab…

Pulmakorraldajana tunnen suurt rõõmu, et meil on Eestis rohkelt peokohti, mis annavad tänu oma eriilmelisusele abiellujatele võimaluse valida enda peole just selline stiil, mis neid kõige rohkem vaimustab.

Von Stackelberg Hotel Tallinn on kindlasti Tallinnas ainulaadne, kuna seal on privaatne purskkaevuga siseõu, mis on ümbritsetud kolmest küljest endise von Stackelbergi valduste ajalooliste hoonetega ja neljandast küljest valduste endise tallihoonega. Eelmise aasta lõpus täielikult renoveeritud Tõllakuuris asuvas õdusas peakiviseintega peosaali ühes seinas on maast laeni klaasist uksed, tänu millele saab mugavalt ühendada saali siseõuega, saades sellisena erilaadse peoruuumi. Kuigi asukohaga Tallinna kesklinnas, on paik väga vaikne ning privaatne. Kreutzwald Hotel Tallinna Kreutzwald Lounge või restoran Nipernaadi on samuti väga head väiksemate intiimsemate pulmapidude korraldamiseks. Lisaks on restoranil õdus suveterrass. Meil saab alati peakokaga läbi rääkida pulmapeo menüü osas. Oleme väga paindlikud, meie jaoks on olulised noorpaari soovid, kuna pulmad on tähtis sündmus, kus kõik peab perfektselt kulgema. Me aitame organiseerida kihluspidu, tüdrukute- ja poismeesteõhtuid, pakume võimalusi prooviõhtusöögiks, saame pakkuda ka pulmapäeva järel hilist hommikusööki ja pulmalistele majutust. Hotellis olev intiimne spaa on mõnus koht näiteks tüdrukuteõhtuks või pruudile lõõgastumiseks enne pulmapäeva. Von Stackelberg Hotel Tallinna siseõues on võimalik korraldada meeldejäävat pulmatseremooniat ja vastuvõttu. Kindlasti saab ajaloolises miljöös teha imeilusaid pulmapilte.

Pulmapaiga valimine on üks tähtsamaid otsuseid, mille noorpaar peab pulmi korraldades vastu võtma. Unique Hotelsi romantilised hooned nii Tallinnas kui ka Vihulas pakuvad tõeliselt unikaalset paika selleks tähtsaks päevaks. Olgu siis unistuste pulmaks väike ja intiimne koosviibimine või hoopis suurejooneline pidustus, meie saame kõigile abiks olla. Lahemaa Rahvuspargis asuv elegantne Vihula Mõis oma rikkaliku ajaloo ja traditsioonidega on ideaalne paik nii pulmadeks kui ka mesinädalate pidamiseks. Väiksemad kuni 60 inimesega pulmapeod sobivad suurepäraselt Unique Hotelsi linnamõisa, von Stackelberg Hotel Tallinna Tõlla­kuuri ja selle elegantsesse sisehoovi. Meie kõige uuemas Eesti 100 aasta lugu rääkivas hotellis Centennial Hotel Tallinnas saab pulmapidu pidada restoranis “100” kuni 100 inimesele. Kreutzwald Hotel Tallinna restoranis Nipernaadi võime korraldada meeldejääva pulmapeo koos bändiga kuni 80 inimesele ning Kreutzwald Lounge’is kuni 25 inimesele.

Küll aga on erandlik olukord, kus Unique Hotels hotellikett, omades viit erinevat hotelli, annab noorpaaridele võimsa valiku oma elu ühe tähtsama päeva korraldamiseks. Et Unique Hotels hotelliketi erinevates peopidamise võimalustes selge peaga orienteeruda, palusin appi müügi- ja turundusdirektori Liina Pärlini.

Uue tulijana peomaastikule on Teie hotelliketis Tallinna linna keskmes asuv Centennial Hotel Tallinn. Millised on selle hotelli eelised teiste hotellide ees?

Meie kõige uuemas, alles eelmisel aastal avatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud ja Eesti 100 aasta lugu jutustavas Centennial Hotel Tallinnas asub restoran 100. Eriliseks teeb restorani just meie peakokk Oleg Alasi, kes on loonud menüüsid, võttes arvesse just Eesti loo temaatikat. Samas on hotellis ka peosaalid, kus pidulikku sündmust läbi viia.

Erinevalt meie teistest ruumidest uues hotellis ajaloolised saalid puuduvad, kuid samas on restoranis 100 toimunud juba päris mitmeid kõrgetasemelisi pidusid ja õhtusööke, millega külalised on väga rahule jäänud. Köök on suurepärasel tasemel ja ruum eriilmeline siingi.

Teie peokohad on ülipopulaarsed nende noorpaaride seas, kellest üks pole Eestist pärit, sest just välismaalaste pulmakorralduslaad nende kodukohas on sageli rajatud linna keskmesse ning nad hindavad seda ka siin. Väärib märkimist ka teeninduse kõrge tase ja võimalus majutada nii noorpaari kui ka külalisi.

Oleme nii Vihula mõisas kui ka Tallinna hotellides tõepoolest korraldanud mitmeid pulmi, kus kas peigmees või pruut on välismaalane. Selliste pulmade puhul võivad kaasneda ka eri maade kombestiku tundma õppimine ja vastavalt sellele ka toitude valmistamine ning pulmasaali kaunistamine. Me oleme saanud kõigega kenasti hakkama, sest kui juba korraldamise protsessi alguses täpselt noorpaari soove kuulata ja nendega kaasa mõelda, siis sellises kahepoolses koostöös tuleb alati suurepärane tulemus. Mugav on meie puhul see, et lisaks pulmapeopaigale saame pakkuda ka majutust. Samuti on võimalik korraldada kõike alates saabumiskingitustest külalistele, vastuvõtupeost, transfeerist sadamast või lennujaamast hotelli kuni pulmapeojärgse brunch’ini.

Meie hotellides on oodatud ka lapsed. Hotelli kui pulmapaiga eeliseid on päris palju: meie töötajad annavad endast kõik, et külalistel oleks hea ja mugav olla mitte ainult pulmapeol vaid terve hotellis viibimise aja. Kui osa külalisi läheb linnaga tutvuma, siis teised saavad niikaua hotellitoas puhata. Pulma tulevad tihtipeale kokku inimesed, kes pole ammu kohtunud. Kui nad saabuvad hotelli eelmisel päeval, siis on lobby lounge suurepärane koht, kus üksteisega kohtuda ja uudiseid jagada ning enne magama minekut hilisõhtune drink võtta. Samuti on võimalus lõõgastuda meie spaas ja saunas. Soovi korral pakume ka peokülalistele spaas jumestusteenust.

Kes aga hindab looduskaunis kohas pulma korraldada, neile soovitan Tallinnast tunnise autosõidu kaugusel asuvat imekaunist Vihula mõisa. Mõis on pidevas muutumises oma teenuste poolest. Teadupärast on praegu kõrge ka sealne teenindustase. Palun tutvustage lähemalt Vihula mõisa võimalusi ja ka uuendusi, mis huvitaks 2018/2019. aasta uusi noorpaare.

Iga pulmaga seotud sündmus (kihluspidu, abieluettepanek, pruudipidu, pulma-aastapäeva tähistamine, mesinädalad) on eriline ja vajab personaalset lähenemist. Oleme kõiki neid sündmusi korraldanud ning varasemale kogemusele toetudes on alati hea kuulata ära noorpaari mõtted ning aidata luua kontseptsioon, et kõik soovid sellesse mõisa ajaloolisesse konteksti sobituksid ja veelgi paremini välja tuleksid.

Kui rääkida Vihula mõisa meeskonnast, siis meie uue tegevjuhi Heigo Vare tulekuga sai väga oluliseks teeninduskvaliteet. Meie meeskond on tugev, saanud mitmeid koolitusi ning see tugev tiim on korraldanud tipptasemel edukaid üritusi. Seega, kui pulmad on elu tähtsaim sündmus, siis korraldades seda Vihula mõisas, ei pea millegipärast muretsema. Noorpaar saab keskenduda isendale ja oma tähtsale päevale, meie anname endast parima, et pidu tuleks meeldejääv ja sujuks korraldusliku poole pealt suurepäraselt.

Vihula mõisa puhul ei saa mööda minna ajaloolisest õhustikust, Lahemaa rahvuspargist, mõis on täis lilli, ilusaid paviljone, romantiliste sildadega ühendatud saari, jõekaldaid ja metsaalasid, õunaaedu ja niitusid.

Ühtlasi leiab lähedusest imekauni rippuva silla üle Mustoja jõe. Looduskaunid paigad on suurepärased imeliste pulmapiltide tegemiseks, samuti saab pilte teha hobuse ja kalessiga. Meil on täielikult korda saanud vanade autode park: uhked Tšaika, Pobeda ja Opel. Neid pakume pulmaautodeks ning samuti saab neis elegantsetes autodes pilti teha.

Suursugune mõisakompleks asub vägeva puudeallee lõpus ning kompleksi erinevates ajaloolistes hoonetes on kokku 75 elegantset imelise vaatega külalistetuba ja sviiti. Vihula mõis on kõrgelt hinnatud oma ajaloolise õhustiku ja ka butiikspaa tõttu. Sellele on raske alternatiivi leida.

Eriliseks teeb mõisa kindlasti auhinnatud restoran ja peakokk Fred Ruubel, kes oskab väärtustada mõisa ajalugu, ökofarmi, aeda ja Lahemaa looduse poolt pakutavat ning neid kõike arvestades on rikastanud mõisa kööki uute ideedega.

Tseremooniaid oleme teinud nii Tõotuste saarel, mõisa õunaaias, Musitorni vahetus läheduses, Kaval-Antsu aias, aga ka mere ääres. Vihula mõisa ootame tähtsat sündmust pidama erineva külaliste arvuga pulmi. Oleme korraldanud väikseid intiimseid kuni 10–20-le osalejaga ja ka mitmesaja külalisega pulmi. Meie jaoks on kõik pulmad võrdselt tähtsad ning korraldame neid ülima tähelepanelikkusega kõigi detailide suhtes. Vihula mõis ja meie väga head professionaalsed partnerid aitavad planeerida ja korraldada just teile ideaalse pulmapäeva.

Selle aasta suveks on Vihula mõisas peaaegu kõik nädalalõpud pulmadeks broneeritud. Hetkel teeme broneeringuid juba 2019. ja 2020. aastasse, seega varasematel broneerijatel on parem võimalus oma pulmadeks kõige sobivam aeg saada.